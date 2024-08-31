После развода с Брежневой у Константина Меладзе появилась молодая фаворитка

Константин Меладзе. Фото: ТелеграмВ российском шоу-бизнесе начали распространяться слухи о возможном романе между продюсером Константином Меладзе и бывшей участницей музыкальной группы “ВИА Гра” Софией Тарасовой.
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