Эстония хочет бессрочно ограничить работу КПП на границе с Россией

Сокращенный режим работы пунктов пропуска на эстонско-российской границе предложило сделать бессрочным министерство внутренних дел Эстонии, соответствующий проект направил на согласование глава ведомства Игорь Таро 28 июля, сообщает пресс-служба МВД.
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