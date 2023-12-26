"С улицы по объявлению". Таксисты и курьеры зарабатывают больше инженеров и врачей

В телеграм-каналах и соцсетях вышел спор о таксистах и курьерах - "не дофига ли" они зарабатывают там, где не нужны образование, стаж за станком и при этом еще недовольны пассажирами, условиями труда и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии