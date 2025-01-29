Посол Израиля в Киеве: Передача Украине захваченного у «Хезболлы» оружия – это испорченный телефон

Политнавигатор Информация о передаче Израилем Украине захваченного в Ливии и Сирии вооружения российского производства – это не более чем законодательная инициатива, которая не получила продолжения, Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».