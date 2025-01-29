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Посол Израиля в Киеве: Передача Украине захваченного у «Хезболлы» оружия – это испорченный телефон

Посол Израиля в Киеве: Передача Украине захваченного у «Хезболлы» оружия – это испорченный телефон

Политнавигатор Информация о передаче Израилем Украине захваченного в Ливии и Сирии вооружения российского производства – это не более чем законодательная инициатива, которая не получила продолжения, Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ПГ
Павел Громаков
Если дипломат говорит Нет,- это точно ДА!!!
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13 час.
Кошмар
Михаэль Бродский врёт, как дышит.
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11 час.
Людмила Лиханова
Верить поцу - себя не уважать. Вот кусочек из их Талмуда....читайте.
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7 час.

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