💡 Сегодня в Севастополе ограничили подачу электроэнергии для юрлиц Ограничение режима потребления электрической мощности введено с 8:00 до 20:00.
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💡 Сегодня в Севастополе ограничили подачу электроэнергии для юрлиц Ограничение режима потребления электрической мощности введено с 8:00 до 20:00.