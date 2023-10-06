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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Несмотря на увольнения, The Wolf Among Us 2 всё ещё находится в разработке Разработч...

Несмотря на увольнения, The Wolf Among Us 2 всё ещё находится в разработке Разработч...

Несмотря на увольнения, The Wolf Among Us 2 всё ещё находится в разработкеРазработчик повествовательных приключений Telltale Games, студия, которая сейчас работает над The Wolf Among Us 2 и которая недавно выпустила The Expanse: A Telltale Series, подверглась увольнениям, которые, по словам одного из бывших сотрудников, повлияли на… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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