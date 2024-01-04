«Человек без позиции – 2023»: ТОП 5 знаменитостей, которые до сих пор не определились, на чьей они стороне

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В этом году некоторые известные личности оказались в центре внимания общественности, когда в начале СВО испытывали стыд, страх и прочие смешанные чувства.

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Комментарии
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Влад Владимиров
На эти отвратительные  рожи сейчас, так скажем прямо: даже и смотреть противно... Прощать тут им подобное негоже... Тем более  слушать невнятный лепет их невинный...
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18 час.
Boris Borisov
Почему вам до &quot;позиции&quot; обслуживающего персонала , шутов-скоморохов --- дела больше, чем до ваших детей ?!
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14 час.

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