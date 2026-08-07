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Игроки «Астаны» попросили президента Казахстана помочь сохранить команду

Рустам Мурзагалиев , Аскар Майдекин , Руслан Айткали , Вадим Щербак, Роберт Пан , Владимир Иванов, Александр Жигулин и Олег Балашов записали обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь сохранить основной состав «Астаны».

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