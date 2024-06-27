27 июня по народному календарю отмечается день Елисея Гречкосея. В этот день запрещалось долго лежать в кровати и бездельничать.
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27 июня по народному календарю отмечается день Елисея Гречкосея. В этот день запрещалось долго лежать в кровати и бездельничать.