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Калужские новости

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Представители Калуги обсудили в Госдуме развитие местных представительных органо

Представители Калуги обсудили в Госдуме развитие местных представительных органо

Особое внимание уделили укреплению взаимодействия между властью и населением, созданию условий для конструктивного диалога и учёта мнений жителей при формировании муниципальной политикиКалужане обсудили в Госдуме развитие местных представительных органов.

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