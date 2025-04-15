Цифровая деменция: миф или реальность? Новое исследование бросает вызов стереотипам

Университет Бэйлора и Техасский университет в медицинской школе Остин Делл провели масштабный мета-анализ, который развеял миф о негативном влиянии цифровых технологий на когнитивные способности пожилых людей.
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