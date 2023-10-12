Тренер Скалони: пауза у Месси перед матчами не повлияет на сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, скажется ли на национальной команде тот факт, что нападающий "Интер Майами" из-за непопадания своей команды в плей-офф МЛС лишится игровой практики.
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