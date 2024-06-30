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Что нельзя мыть в посудомоечной машине

Что нельзя мыть в посудомоечной машине

Посудомоечная машина может стать отличным помощником, особенно, если речь идет о большой семье. Она достаточно экономно расходует воду, хорошо отмывает посуду в горячей воде, практически, дезинфицируя ее, и экономит массу времени.

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