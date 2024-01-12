Зеленский призвал Запад к устранению российского лидера

Клоун - это тебя нарик скоро прикопают твои же хозяева в вонючей канаве.

Зеленский уже просто из ума выжил.И потом за такие высказывания надо уголовное дело заводить.

степан дунов

Почему до сих пор этот пид--р еще портит воздух ? Давно пора отправится на суд божий. С каждым днем он все наглеет и охам евает.