Украинский президент отправился в очередное турне в поисках дополнительной помощи. Сегодня Владимир Зеленский провел переговоры в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.
Зеленский призвал Запад к устранению российского лидера
Комментарии
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Михаил
Клоун - это тебя нарик скоро прикопают твои же хозяева в вонючей канаве.
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20 час.
Регина Толстоброва
Зеленский уже просто из ума выжил.И потом за такие высказывания надо уголовное дело заводить.
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17 час.
степан дунов
Почему до сих пор этот пид--р еще портит воздух ? Давно пора отправится на суд божий. С каждым днем он все наглеет и охам евает.
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12 час.
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