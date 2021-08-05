Болевая точка Японии: Токио уходит все дальше от решения курильского вопроса

Принятие мирного договора не намечается МИД Японии выразил негативное отношение к предложениям Мишустина ввести на островах свободную таможенную зону, в политических кругах Страны восходящего солнца пошли разговоры о пересмотре отношений с Россией.
Принятие мирного договора не намечается МИД Японии выразил негативное отношение к предложениям Мишустина ввести на островах свободную таможенную зону, в политических кругах Страны восходящего солнца пошли разговоры о пересмотре отношений с Россией.
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