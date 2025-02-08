Зеленский согласился на сделку Трампа: главное за сутки

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский выразил готовность заключить сделку с США, американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном, а в Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам из-за затрат на Украину и санкций.