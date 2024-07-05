Профориентолог Сатикова: студенту доступны многие формы подработок от вуза

Перед многими первокурсниками возникает серьезная дилемма: идти или не идти работать на первом курсе? С одной стороны, это возможность самостоятельно зарабатывать и уже сейчас начать карьеру, с другой — дополнительная нагрузка.
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