В Госдуме попросили увеличить размер семейной ипотеки

В Госдуме предложили увеличить размер кредитов по семейной ипотеке: в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ее размер попросили повысить с 12 до 18 миллионов рублей, а в остальных регионах — с 6 до 9 миллионов.