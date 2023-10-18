18 октября в Архангельске без коммунальных удобств остались больше 100 домов

Отключения воды, отопления и электричества начались утром и продлятся весь день.С 9.00 до 16.00 будет отключено водоснабжение по адресам: улица Воскресенская, 101, 103, 105, 105/4; улица Дзержинского, 13, 15.
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