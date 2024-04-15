«Оторвались от реальности»: в США оценили состояние ВСУ

Дмитрий Гурин

"................ а в этом году еще хуже, поэтому те, кто говорит о возобновлении контрнаступления просто оторвались от реальности" .......... сильно сомневаюсь особенно зная "Modus operandi" этих американских и британских буржуинов. Во первых ослабление наших ВС, второе уничтожение не своими руками населения не маленького по территории государства для дальнейшего беспроблемного захвата земель богатых ресурсами, в третьих создание на этих землях более полноценного и боле злобного антиохийского государства для создания очередной территории напряжения. Ну и еще для создания кучки других подлянок. Вот только в одном просчитались. Мышца уже не та и денежным печатным станком ее уже не накачаешь, времена Вьетнамской войны уже прошли, остались только зеленые фантики с Канадской специальной краской не подтвержденные никакой ликвидностью, ну и куча огромных долгов. Можно еще добавить озлобленность на них практически всего остального населения шарика. как это было во времена ССР: "Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, но если он плюнет в тебя ты утонишь"