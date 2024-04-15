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Русская весна

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«Оторвались от реальности»: в США оценили состояние ВСУ

«Оторвались от реальности»: в США оценили состояние ВСУ

Вооруженные силы Украины не располагают достаточным личным составом и резервами вооружений, чтобы в разумные сроки подготовить армию к наступлению, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;................ а в этом году еще хуже, поэтому те, кто говорит о возобновлении контрнаступления просто оторвались от реальности&quot; .......... сильно сомневаюсь особенно зная &quot;Modus operandi&quot; этих американских и британских буржуинов. Во первых ослабление наших ВС, второе уничтожение не своими руками населения не маленького по территории государства для дальнейшего беспроблемного захвата земель богатых ресурсами, в третьих создание на этих землях более полноценного и боле злобного антиохийского государства для создания очередной территории напряжения. Ну и еще для создания кучки других подлянок.  Вот только в одном просчитались. Мышца уже не та и денежным печатным станком ее уже не накачаешь, времена Вьетнамской войны уже прошли, остались только зеленые фантики с Канадской специальной краской не подтвержденные никакой ликвидностью, ну и куча огромных долгов. Можно еще добавить озлобленность на них практически всего остального населения шарика.  как это было во времена ССР: &quot;Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, но если он плюнет в тебя ты утонишь&quot;
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