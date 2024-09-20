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Украинцев призвали готовиться к продолжительным отключениям света зимой

Украинцев призвали готовиться к продолжительным отключениям света зимой

Жителям Украины следует подготовиться к продолжительным отключениям электроэнергии, которые предстоят этой зимой, заявила депутат Верховной рады Елизавета Яресько, входящая во фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа".

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