Украинцев призвали готовиться к продолжительным отключениям света зимой

Жителям Украины следует подготовиться к продолжительным отключениям электроэнергии, которые предстоят этой зимой, заявила депутат Верховной рады Елизавета Яресько, входящая во фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа".
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