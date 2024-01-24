Мессенджеры в Якутии перестали работать из-за профилактических мер Роскомнадзора

Заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Якутия Андрей Суслов заявил, что технический сбой в работе мессенджеров в регионе произошел по причине профилактических работ Роскомнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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