Названы освобождающие от уплаты алиментов причины

ВС: Инвалидность и серьезная болезнь могут освободить от уплаты алиментов Такие причины, как тяжелое материальное положение, инвалидность и серьезная болезнь могут освободить от обязанности платить детям алименты.
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