Детство - это время, когда ещё не думаешь матом

Вечер. Небольшой ресторан. Небольшое количество посетителей. Один из клиентов обращается к официанту:— Почему вчера, за те же самые деньги вы дали мне порцию в два раза больше, чем сегодня?— А где вы сидели?— А какое это имеет значение?— Имеет!— Ну, у окна?!— Ну разве не понятно, что тем, кто сидит у окна, мы даем порцию больше, потому что это же реклама для тех кто, снаружи! - Скажите! А почему Израиль такая маленькая страна, а евреи а ж по всему миру? - Ой! Израиль это просто офис.