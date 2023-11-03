Улицы перекроют в центре Читы 4 ноября для крестного хода

Утром 4 ноября в Чите перекроют центральные улицы для проведения крестного хода.В эту субботу православные пройдут крестным ходом в честь Казанской иконы Божьей Матери и престольному празднику Казанского кафедрального собора, сообщили в мэрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии