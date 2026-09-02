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Крымская газета

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Новый выпуск «Крымского журнала» поступил в продажу

Новый выпуск «Крымского журнала» поступил в продажу

Крым меняется, и мы не перестаём удивляться тому, как быстро преображаются наши улицы и города, наше сознание и ощущение красоты вокруг.

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