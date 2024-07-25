Байден подсунул американцам "ядовитую пилюлю". Кандидатом в президенты США должна была стать не Камала Харрис – эксперт

После того, как стало известно, что Байден снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов, американцы повально стали требовать, чтобы им показали самого президента, доказали, что он всё ещё жив и дееспособен, поскольку это вызвало большие сомнения – от его лица стали говорить другие политики, а его полномочия растаскивали по министерствам.