Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил о корыстных интересах ЕС в продлении конфликта на Украине. По его словам, европейские страны стремятся получить доступ к украинским активам и ресурсам на фоне исключения из переговоров и конкуренции с США.
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