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Царьград

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Европа охотится за украинскими ресурсами: Белик о корыстных целях ЕС

Европа охотится за украинскими ресурсами: Белик о корыстных целях ЕС

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил о корыстных интересах ЕС в продлении конфликта на Украине. По его словам, европейские страны стремятся получить доступ к украинским активам и ресурсам на фоне исключения из переговоров и конкуренции с США.

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