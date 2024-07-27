ФСБ вместе с МВД предотвратили теракты в Дагестане, задержаны приверженцы запрещенной террористической организации.

Силовые структуры России, а именно ФСБ и МВД, совместно предотвратили теракты в республике Дагестан. По информации ЦОС ФСБ, спецслужбам удалось задержать троих жителей, которые являлись сторонниками международной террористической организации.
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