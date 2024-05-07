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LA`ТЕАТР представит премьеру комедии-фарса о двух сёстрах

LA`ТЕАТР представит премьеру комедии-фарса о двух сёстрах

Роли исполнят актрисы Елена Ксенофонтова и Анна Якунина.фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА --> На сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР под руководством Вадима Дубровицкого 15 мая состоится премьера комедии – фарса Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера».

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