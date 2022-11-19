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СВО может закончиться разделом Украины на Правобережную и Левобережную

СВО может закончиться разделом Украины на Правобережную и Левобережную

Череда «жестов доброй воли» и «перегруппировок» российской армии на Украине привела в итоге к тому, что под ударом оказалась уже территория нашей страны.

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