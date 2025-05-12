Россиянин разрушил десятки разных предметов и установил мировой рекорд

Русский Халк установил мировой рекорд по сценическому экстриму в Курской области Россиянин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый рекорд по сценическому экстриму на курском фестивале «Шуклинка Фест».
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