Как проходит модернизация тепловых сетей в Выборгском районе Петербурга

Как сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению, специалисты компании АО "ТЭК СПб" обновят трубопроводной сети, заменив старые на современные аналоги с улучшенной изоляцией и системой онлайн-мониторинга.
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