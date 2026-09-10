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Zero Hedge

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Trump Admin Proposes Excluding Illegal Immigrants From Census Count

Trump Admin Proposes Excluding Illegal Immigrants From Census Count

Trump Admin Proposes Excluding Illegal Immigrants From Census Count Authored by Tom Gantert via The Epoch Times, The Trump administration is proposing to change how the U.

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