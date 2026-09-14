Депутаты Думы Иркутска проконтролировали ремонт корта, обрезку деревьев и дорог по обращениям жителей

ИРКУТСК, 14 сентября, ФедералПресс. В Иркутске по обращениям жителей продолжаются работы по благоустройству в избирательных округах № 9, 17 и 31 – ход работ лично контролируют депутаты городской Думы совместно со специалистами администрации.
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