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Элита нашла самое слабое место Путина

Элита нашла самое слабое место Путина

Вот уже больше года представители патриотической общественности в России вопрошают: почему же президент страны не использует сложившуюся ситуацию острой конфронтации с Западом для того, чтобы очистить всю российскую элиту от всех неблагонадёжных элементов и расставить на все ключевые места проверенных и гораздо более толковых людей, которые не будут стремиться во всём угодить западному истеблишменту, а […] .

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Путин ИХ СТАВЛЕННИК, они его выдвинули и поддерживали все годы у власти. КАК он будет их увольнять? ОНИ ЕГО ТАК УВОЛЯТ, что полетят клочки по закоулкам. Вы думаете, что у этих зверюг повадки изменились с 90-х годов? Да ничего подобного!! ПОЭТОМУ Путин ничего не предпринимает в отношении олигархов, пятой колонны, всяких ксюш...  и не будет предпринимать. И не надейтесь...
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