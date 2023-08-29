Элита нашла самое слабое место Путина

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лина любимцева

Путин ИХ СТАВЛЕННИК, они его выдвинули и поддерживали все годы у власти. КАК он будет их увольнять? ОНИ ЕГО ТАК УВОЛЯТ, что полетят клочки по закоулкам. Вы думаете, что у этих зверюг повадки изменились с 90-х годов? Да ничего подобного!! ПОЭТОМУ Путин ничего не предпринимает в отношении олигархов, пятой колонны, всяких ксюш... и не будет предпринимать. И не надейтесь...