Исследователи из Франции узнали о вреде ремешков смарт-часов для здоровья

Исследователи из французского Университета Нотр-Дам доказали, что в ремешках смарт-часов и фитнес-трекеров содержатся перфторалкильные и полифторалкильные вещества (ПФАС), которые оказывают воздействие на кожу.
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