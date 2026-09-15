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СКР зафиксировал очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР

СКР зафиксировал очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей ДНР

Следователями зафиксированы очередные преступления ВСУ в отношении мирного населения ДНР. Об этом 15 сентября сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ .

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