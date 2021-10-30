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Лидер Судана аль-Бурхан: премьера Хамдука вывезли из резиденции из-за угрозы нападения

Лидер Судана аль-Бурхан: премьера Хамдука вывезли из резиденции из-за угрозы нападения

ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдука из его резиденции стали угрозы нападения на него, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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