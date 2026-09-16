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Актуальные комментарии

11 721 подписчик

Когда выгоднее снимать

Когда выгоднее снимать

Собственная квартира даёт ощущение стабильности, но одновременно ограничивает мобильность: при смене работы, состава семьи или района проживания собственнику приходится решать вопрос с продажей или сдачей объекта.

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