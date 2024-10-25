В Якутии полицейские продолжают рассказывать сотрудникам образовательных учреждений об участившихся случаях мошенничества

В Якутске полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дистанционного мошенничества и на повышение уровня осведомленности граждан о различных схемах обмана.
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