Нам порою кажется, что евро-американцы нас ненавидят беспричинно, просто потому что Россия и потому что хотят ограбить.
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