Стоимость российского госдолга упала до минимума за 15 лет

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 28 октября, индекс RGBI, характеризующий стоимость российского госдолга (облигации федерального займа, ОФЗ), упал до самого низкого за последние 15 лет, свидетельствуют данные площадки.
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