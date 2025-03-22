Трамп и Путин обсуждают прекращение огня на Украине: детали инициативы

ТГ

Татьяна Гусева

Из всего того, что Трамп уже наговорил, следует одно: связываться с ним нельзя. Ему нужно только одно, поделить Украину и хапнуть у нас то, что уже закреплено Конституцией. Он хочет отнять у нас Донбасс и Крым. Он уже не скрывает. Он хитрая лиса. Зубы заговаривать умеет. Требует отдать ему все АЭС, в том числе и Запорожскую. Он охренел? Мы сами как-нибудь справимся со своей ЗаАЭС, нам только не мешайте.