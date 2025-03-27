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Путин заявил о стремлении России к мирному решению конфликта на Украине

Путин заявил о стремлении России к мирному решению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что даже в период обострения вооруженного конфликта на Украине в 2022 году Россия предлагала решать все проблемы мирным путем, подчеркивая приверженность к дипломатическому урегулированию вопросов.

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