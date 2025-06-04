Драма в суде: Оглашен приговор пенсионерке-рабовладелице Наталье Бутенко

Avia.pro - СМИ В Балашихинском городском суде 27 мая 2025 года завершилось громкое дело 62-летней Натальи Бутенко, которую прозвали «подмосковной рабовладелицей».
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