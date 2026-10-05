Марк Маркес выиграл обе гонки Гран При Японии MotoGP

MotoGPДействующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес в доминирующем стиле выиграл обе гонки Гран При Японии, став сильнейшим как в спринте, так и в основном заезде, что позволило пилоту заводской команды Ducati Lenovo Team одержать две победы Бразильский гонщик Pro Honda LCR (LCR Honda) Диого Морейра в спринте стал вторым, а подиум в спринте дополнил испанец Хорхе Мартин из заводской команды Aprilia Racing, который также выиграл квалификацию в Японии.