Калининградцам сообщили, каких погодных аномалий ждать в конце недели

КАЛИНИНГРАД, 4 июня, ФедералПресс. Калининградские синоптики рассказали жителям и гостям региона о возвращении к умеренной июньской погоде с периодическими кратковременными осадками во второй половине недели.
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