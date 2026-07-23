Лишенная прав автоледи вновь попалась на глаза инспектору ДПС на улице Верхние Поля

40-летняя москвичка систематически нарушала правила дорожного движения, при этом она отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, за что была привлечена сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности, но условно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии