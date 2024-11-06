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Заварзин о «Спартаке» после 0:1 с «Ростовом»: «Вышли просто с наплевательским отношением. Станкович не доработает до конца сезона, думаю. Вся нестабильность – от тренера»

Красно-белые проиграли «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.  – Когда последний раз «Спартак» две‑три игры провел на одном вдохновении и с одним результатом? У красно‑белых продолжается эта чехарда, которая исходит от тренера.

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